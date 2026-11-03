Marie-Claude Gamache fait son entrée au conseil d’administration de la Société des musées du Québec

La directrice générale du Musée maritime du Québec (MMQ), Marie-Claude Gamache, siégera au conseil d’administration de la Société des musées du Québec (SMQ) pour l’exercice 2026-2027.

Fondée en 1967, la Société des musées du Québec regroupe aujourd’hui près de 300 institutions muséales et plus de 600 membres individuels provenant de l’ensemble des régions québécoises. L’organisme joue notamment un rôle important dans la représentation et le développement du réseau muséal, en plus de contribuer à la mise en valeur et à la préservation du patrimoine.

La nomination de Mme Gamache a été officialisée lors du récent congrès annuel de l’organisme, permettant ainsi à l’institution muséale de L’Islet de renforcer sa présence au sein des instances nationales du milieu culturel.

Faire entendre la voix des régions

Par son engagement, Marie-Claude Gamache souhaite notamment défendre les intérêts des musées régionaux et des institutions à vocation maritime, tout en assurant une meilleure représentation de l’est du Québec dans les grandes orientations du réseau.

Parmi ses priorités figure également la mutualisation des ressources entre les institutions muséales, une approche visant à favoriser la collaboration et la mise en commun des expertises. Cette réflexion s’inscrit notamment dans la foulée d’une mission d’étude culturelle réalisée au Danemark en octobre, à laquelle participait une délégation québécoise venue découvrir différentes pratiques internationales.

« C’est un honneur pour moi de contribuer aux orientations de notre réseau national, et de le faire au nom du Musée maritime du Québec. Nos institutions de région possèdent une agilité et une force d’innovation remarquables, qu’il importe de consolider collectivement », a souligné Mme Gamache dans un communiqué envoyé aux médias locaux.

Cette nomination constitue également une occasion pour le Musée maritime du Québec de consolider son rayonnement à l’échelle provinciale, tout en permettant à L’Islet de maintenir une présence active dans les discussions entourant l’avenir des institutions muséales québécoises.