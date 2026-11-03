UZEB en fusion: Un documentaire sur un groupe mythique

Comme le public de partout, les gens du Kamouraska et de L’Islet connaissent certainement le groupe UZEB. Du moins, vous croyez le connaître. Vous le découvrirez à travers des images et des propos inédits, et revivrez la carrière mondiale du légendaire groupe lors de la projection du documentaire UZEB en fusion. Le bassiste Alain Caron est originaire de Saint-Éloi, non loin de Trois-Pistoles.

Derrière ce projet se trouve Philippe Frenette-Roy, un jeune réalisateur passionné de musique, qui a voulu raconter l’histoire de cette formation québécoise qui a rayonné sur la scène internationale. « J’ai 37 ans. Je suis né dans l’apogée du succès du groupe », raconte-t-il. Issu d’une famille de mélomanes, il grandit au son du rock progressif, et découvre UZEB à l’adolescence.

En 2019, il décide de se lancer dans la réalisation d’un documentaire. Il amorce ses recherches sans mesurer pleinement l’ampleur du travail qui l’attend. « Je me suis lancé là-dedans un peu naïvement », reconnaît-il.

Au départ, personne ne le connaît dans l’entourage du groupe. Il multiplie les contacts, recueille des témoignages, et finit par gagner la confiance des musiciens qui lui ouvrent leurs archives personnelles. « Ils m’ont donné leurs archives, leurs témoignages aussi. Je ne pense pas qu’au début, ils croyaient que ça allait devenir gros comme ça », explique-t-il.

Des archives comme un trésor

Pour le réalisateur, les boîtes remplies de documents deviennent un véritable trésor. « Ils m’ont donné des boîtes d’archives : photographies, enregistrements et souvenirs qui font émerger des éléments méconnus de l’histoire du groupe. Dans mon film, il y a des choses que personne n’avait entendues ou vues. »

La réalisation s’est échelonnée sur plusieurs années. Philippe Frenette-Roy a mené 55 entrevues avant de consacrer de longues heures au montage, tout en poursuivant son travail aux Archives nationales du Québec. « C’était beaucoup d’acharnement et de patience », résume-t-il.

Un public conquis

Le documentaire ne s’adresse pas uniquement aux amateurs de jazz fusion, ou aux musiciens sensibles aux prouesses techniques d’UZEB, mais explore aussi les relations entre les membres, et les tensions qui ont marqué la fin de leur aventure commune. « Il y a un côté humain dans cette histoire-là. Il y a le côté musical, mais il y a aussi la relation entre les musiciens », souligne le réalisateur. Certains témoignages éclairent des aspects de leur histoire rarement racontés publiquement.

Par le plus grand des hasards, le signataire de ces lignes a retrouvé une entrevue qu’il avait réalisée avec Alain Caron en 1990, au gala de l’ADISQ à Montréal, alors qu’UZEB venait de remporter le Félix de Groupe s’étant le plus illustré hors Québec. « Ce qu’Alain ne dit pas dans cette entrevue, c’est qu’à ce moment, le groupe UZEB était déjà séparé », note M. Frenette-Roy après avoir écouté l’entrevue.

Les réactions lors des projections du documentaire ont confirmé au réalisateur que même les admirateurs de longue date pouvaient faire des découvertes. « Beaucoup de gens m’ont dit qu’ils pensaient connaître le groupe, mais ne le connaissaient pas tant que ça », rapporte-t-il.

Formé en 1975, UZEB a poursuivi sa carrière jusqu’en 1992. Le groupe a connu un succès important en France, mais aussi en Italie et en Indonésie. « En France, ils ont eu beaucoup de succès. Ils ont fait une grande tournée de 100 concerts. C’est impressionnant pour un groupe de jazz fusion », rappelle Philippe Frenette-Roy.

Le film ramène également cette histoire internationale à ses racines régionales en évoquant les débuts d’Alain Caron à Saint-Éloi. Le bassiste a commencé à jouer très jeune, avec l’appui de ses parents qui lui ont permis de quitter le nid familial, et de prendre la route dès l’âge de 14 ans.

Le documentaire UZEB en fusion sera présenté le dimanche 8 novembre à 15 h, au Cinéma Princesse de Rivière-du-Loup. Philippe Frenette-Roy sera sur place pour discuter avec les spectateurs après la représentation. Une occasion de redécouvrir le groupe à travers des archives, des confidences et les souvenirs de ceux qui ont vécu cette aventure musicale exceptionnelle.