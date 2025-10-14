Gagnon Meubles change de main

Après 78 années d’histoire familiale, l’entreprise Gagnon Meubles, située à Sainte-Perpétue-de-L’Islet, tourne une nouvelle page. Fondée sur des valeurs de proximité, de qualité et de confiance, la maison bien connue des résidents de la région passe officiellement aux mains de Laurie et Thomas Gagnon, frère et sœur, qui reprennent fièrement le flambeau.

Dirigée depuis 24 ans par Régis Gagnon, membre de la troisième génération, l’entreprise amorce une transition marquée par la continuité et le respect des traditions. Dans un message empreint d’émotion, M. Gagnon a tenu à exprimer toute sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué à l’histoire de la compagnie. « C’est avec une grande émotion et une immense gratitude que je vous annonce la vente de Gagnon Meubles, entreprise familiale que j’ai eu l’honneur de diriger pendant 24 ans. Ce parcours n’aurait pas été possible sans le soutien indéfectible de nos clients, de nos partenaires et de notre équipe exceptionnelle. »

Il a également salué l’arrivée des nouveaux propriétaires qui, bien qu’ils ne soient pas de la même branche de Gagnon, sauront, selon lui, continuer l’œuvre de près de 80 ans. « Laurie et Thomas partagent les mêmes valeurs que celles qui ont toujours guidé Gagnon Meubles. Ils apporteront une énergie nouvelle pour continuer à faire grandir l’entreprise. Je suis convaincu que la tradition familiale se poursuivra dans les meilleures mains. »

Une relève enracinée dans la communauté

Pour Laurie et Thomas Gagnon, tous deux natifs de Sainte-Félicité, cette reprise représente bien plus qu’une transaction, puisque c’est un engagement envers leur milieu. « C’est un honneur tout spécial de reprendre cette entreprise qui tient une place si importante dans notre région, et qui a toujours eu les bonnes valeurs à cœur. Nous avons grandi ici, et nous sommes déterminés à investir dans notre communauté », ont-ils exprimé.

Les nouveaux propriétaires entendent ainsi poursuivre la mission familiale avec passion et authenticité. Leur promesse : demeurer proches des gens, à l’écoute des besoins, et fidèles à la réputation bâtie au fil des décennies. « Notre engagement est simple : être là pour chacun de nos clients, vous écouter, et vous accompagner dans le choix de meubles qui feront de votre maison un foyer. »

La tradition se poursuit

L’histoire de Gagnon Meubles s’étend sur près de huit décennies, au cours desquelles trois générations se sont succédé à la direction, chacune laissant son empreinte sur l’entreprise tout en maintenant la même philosophie : offrir des produits de qualité et un service personnalisé.

Aujourd’hui, alors que de nouveaux propriétaires prennent la relève, le message demeure clair : la tradition continue, mais avec un souffle nouveau. Laurie et Thomas Gagnon invitent d’ailleurs la clientèle à venir les rencontrer en magasin afin de partager cette étape charnière. « Venez nous saluer ! Nous avons hâte de vous rencontrer — ou de vous revoir —, et de continuer à écrire l’histoire de Gagnon Meubles avec vous ! »