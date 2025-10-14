La 85e Semaine nationale des journaux se terminait le 11 octobre. C’est l’occasion de rappeler le rôle essentiel que jouent les journaux dans le maintien d’une démocratie forte et vivante. L’événement, souligné à travers l’Amérique du Nord, met l’accent sur la valeur d’une information vérifiée, dans un contexte où la désinformation s’étend rapidement sur les plateformes numériques.

« Médias d’info Canada rappelle aux Canadiens qu’ils peuvent, en s’informant auprès de sources crédibles qui vérifient les faits, contribuer à l’effort collectif : “Protégeons la vérité” », indique l’organisme, dont le président et chef de la direction, Paul Deegan, insiste sur l’importance du journalisme fondé sur la rigueur et la vérification.

« Dans un monde où la mésinformation et la désinformation sont amplifiées par des algorithmes qui privilégient l’engagement, nous avons besoin d’un journalisme vérifié, fondé sur les faits. Le crowdsourcing [NDLR Faire appel au grand public pour accomplir une tâche ou produire du contenu, souvent via Internet] ne constitue pas du journalisme. Il n’existe pas de faits alternatifs : il n’y a que les faits, a-t-il déclaré. Et les Canadiens ont besoin de faits pour vivre leur vie, et prendre des décisions éclairées qui leur permettent de participer efficacement aux processus démocratiques. »

Des investissements essentiels

Du côté du Kamouraska-L’Islet, le directeur général du Placoteux, Louis Turbide, rappelle que l’enjeu n’est pas le lectorat, mais bien le soutien publicitaire. « Les journaux régionaux comme Le Placoteux bénéficient encore aujourd’hui d’un très important lectorat. Le problème n’est pas là. Pour assurer la pérennité de notre presse régionale, il est primordial que les annonceurs locaux et nationaux investissent davantage dans leurs médias régionaux. Le principe d’achat local, ça comprend aussi les médias », commente-t-il.

Selon Médias d’info Canada, quatre adultes sur cinq au pays, soit 86 %, lisent un journal chaque semaine, en format imprimé ou numérique. De plus, deux Canadiens sur trois affirment faire confiance au contenu des médias d’information, une proportion plus élevée que pour la télévision, la radio, les magazines, les moteurs de recherche ou les réseaux sociaux.