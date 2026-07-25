La Travée et la Brigade écolo reprennent du service cet été à Saint-Pascal

La Maison des jeunes de Saint-Pascal assumera, à même les ressources de son équipe d’intervenants, l’accompagnement et l’encadrement des 17 jeunes âgés de 11 à 17 ans qui se sont portés volontaires pour vivre leurs premières expériences en emploi.

Faute de recrutement possible dans le cadre du Programme Emploi-Été Canada, les partenaires impliqués ont opté pour une formule qui maintient les services tout en permettant à un groupe de jeunes de vivre une expérience enrichissante, tant au plan individuel que collectif.

« Embaucher un jeune de chez nous, c’est l’accompagner dans une démarche d’autonomie, et développer ainsi son sens des responsabilités », rappellent les Services jeunesse La Travée qui offrent chaque été des services variés à la population : tonte de gazon, gardiennage, peinture, entretien extérieur, etc. Tout au long de leur parcours estival, ces jeunes bénéficieront de plusieurs formations qui leur serviront bien au-delà d’un contexte de premier emploi.

Cette initiative est soutenue financièrement par différents organismes du milieu qui répondent présent lorsque sollicités. Des acteurs tels que Quartier-Jeunesse 1995 (notre Maison des jeunes), Projektion, Ville Saint-Pascal et son comité ville en santé s’activent à rendre possible l’édition 2026 en contribuant à la planification, à l’animation et à l’encadrement des activités. Vous pouvez rejoindre ces services au 418 714-5609.

Source : Comité jeunesse Saint-Pascal, ville en santé