Généreux motocyclistes

Cette année encore, l’Association motocycliste KRTB a répandu un peu de bonheur dans la communauté grâce au surplus de la fin de semaine FMQ 2025. L’association a parcouru son territoire avec enthousiasme, et chaque visite a été un moment de partage, de sourires et de belles rencontres. Des dons ont été remis à plusieurs organismes qui font une différence chaque jour.

La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima (photo) a reçu 2000 $, tout comme Services Kam-Aide, la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, la Maison Martin-Matte de Trois-Pistoles et les Cuisines collectives de Cabano. Un montant de 500 $ a aussi été remis à l’Association du cancer de l’Est du Québec. Félicitations !

Source : Association motocycliste KRTB