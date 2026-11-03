Soirée swing à Saint-Joseph-de-Kamouraska

Le collectif musical Saint-Swing-de-Kamouraska sera de retour sur scène le samedi 21 novembre pour un spectacle festif à l’église de Saint-Joseph-de-Kamouraska, présenté en collaboration avec le Café de l’église.

Après plusieurs années à faire vibrer la région avec leur jazz chaleureux et rassembleur, les musiciens du Saint-Swing-de-Kamouraska continuent de réunir un public fidèle et toujours souriant. Leur mission est simple : créer des moments vivants, où la musique jazz devient un véritable terrain de jeu pour la danse et la rencontre.

À 19 h, avant le spectacle, un cours d’introduction à la danse swing sera offert gratuitement par des professeurs de la communauté swing de la région. Aucune expérience n’est requise. Une occasion idéale pour s’initier dans une ambiance détendue et conviviale. Les novices en danse swing sont particulièrement bienvenus.

Le spectacle débutera à 20 h 15, transformant l’église en piste de danse animée. Sur scène, les musiciens, tous résidents de la région, proposeront un répertoire énergique inspiré des grands classiques du swing, mais aussi des adaptations audacieuses et variées, avec une touche locale bien assumée. L’interaction avec le public et les danseurs est au cœur de l’expérience, faisant de chaque représentation un événement unique.

Porté par la magnifique voix de Jeanne Gaudreau Rousseau, le groupe réunit Jean-Christophe Lachaîne à la guitare électrique, Steve « Bou » Bédard au saxophone, André Pelletier au piano, Guillaume Pigeon à la contrebasse, et Rémi Leclerc à la batterie.

Un service de bar sera offert sur place. Une contribution volontaire de 25 $ sera suggérée à la porte. L’événement s’adresse à toutes les générations, et es enfants sont les bienvenus.

Que vous soyez danseur aguerri, amateur de jazz ou simplement curieux, cette soirée promet chaleur, rythmes et plaisirs partagés.

Source : Saint-Swing de Kamouraska