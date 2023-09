Geneviève Gourdeau met la touche finale à sa trilogie Sara

L’aventure de Sara et de ses amis tire à sa fin. Geneviève Gourdeau, auteure originaire de Saint-Roch-des-Aulnaies, fera paraître Mystères et folles découvertes, le troisième tome de la trilogie Sara inspirée de son adolescence à La Pocatière. Comme l’an dernier, une séance de signatures est prévue à la Librairie l’Option.

Geneviève Gourdeau a imaginé la trilogie Sara à partir des souvenirs qu’elle entretient de son adolescence passée à La Pocatière. Si la ville a été renommée Sainte-Anne-sur-Mer, la montagne et ses grottes, le collège et la polyvalente, ainsi que la rivalité sportive bien connue entre les deux écoles sont autant de détails qui ne laissent aucun doute possible sur le lieu d’inspiration.

« Je me suis dit que cette trilogie serait une belle façon de dire à mes petits-enfants : “Si vous voulez comprendre l’adolescente que j’étais, lisez ça” », a expliqué l’auteure.

Sara, personnage central qui donne son nom à la trilogie, est également l’alter ego de Geneviève Gourdeau « dans une proportion allant de 85 à 90 % », reconnaît-elle. Curieuse, sportive, exploratrice, les ressemblances sont nombreuses.

« Son père est enseignant d’histoire à la polyvalente, comme le mien l’était. Là où on diffère, je dirais que c’est sur son côté plus “dégourdi”. En vérité, j’étais beaucoup plus timide, et je n’ai jamais embrassé de garçon à 14 ans », s’exclame-t-elle en riant.

Sortie et signature

Dans Mystères et folles découvertes, Sara est toujours à la recherche du trésor enfoui au cœur de la montagne.

L’accès en est toutefois interdit à la suite d’un tremblement de terre, mais il serait surprenant que cette embûche soit suffisante pour freiner les ardeurs de Sara et de ses amis.

Bientôt, le groupe sera alimenté par le retour d’Olivier, et par les nouvelles informations qu’il apporte au sujet de la carte ancienne qui doit les guider vers le trésor.

Mystères et folles découvertes paraîtra le 4 octobre prochain aux éditions FouLire. Une séance de signatures est prévue à la Librairie l’Option du Carrefour La Pocatière, le 13 octobre de 17 h à 19 h.

Geneviève Gourdeau tenait à répéter l’exercice pour le tome 3, à la suite du succès rencontré l’an dernier.

« J’ai été agréablement surprise du nombre de gens qui était passé durant la soirée. Même si ma famille n’habite plus La Pocatière, je demeure très attachée à la région, et je trouve important d’y retourner, d’autant plus qu’elle sert d’inspiration à la trilogie. »

Jadis rédactrice, réviseure, journaliste et spécialiste en communication, Geneviève Gourdeau travaille aujourd’hui en soutien marketing et logistique dans l’entreprise de son conjoint.

Sa passion pour l’écriture s’exprime maintenant essentiellement à travers le roman. Son prochain projet littéraire sera toujours destiné au public jeunesse, mais fera davantage dans l’horreur et le paranormal, un pan de la littérature très développé chez les jeunes au Québec.