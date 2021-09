Gervais Darisse se présente à la préfecture avec des appuis

« La préfecture, avec huit, neuf, même dix nouveaux maires et mairesses au mois de novembre, ça prend de l’expérience, ça prend de la connaissance et un peu de réalisation aussi », a insisté Gervais Darisse, une flèche à peine voilée décochée à l’endroit du candidat Hénault.

Concernant l’ex-maire de Saint-Joseph-de-Kamouraska, Sylvain Roy, qui a confirmé ses intentions le 15 septembre, et qui s’est présenté comme le candidat de la « continuité » – une approche ressemblant à celle de Gervais Darisse —, le principal intéressé ne croit pas que son deuxième adversaire et lui soient dans le même créneau. « M. Roy a été absent quelques années (de la vie municipale) », a-t-il rappelé.

Précisons que Gervais Darisse a été maire de Saint-André-de-Kamouraska au cours des 12 dernières années, en plus de cumuler depuis une quarantaine d’années de nombreuses distinctions et implications dans les domaines communautaires et économiques. Bachelier en agroéconomie de l’Université Laval en 1978, il a œuvré pendant 35 ans dans le service public auprès des agriculteurs du Kamouraska à titre d’agronome et de conseiller en financement. « S’il y a une chose qui peut peut-être jouer contre moi, c’est mon âge », a-t-il reconnu.