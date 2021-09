Garde d’enfants : Bernard Généreux va agir pour faire passer les parents en premier

Le candidat conservateur dans Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup Bernard Généreux se réjouit de l’annonce faite par Erin O’Toole, chef des conservateurs du Canada. Ce dernier a dévoilé le plan des conservateurs pour agir pour faire passer les parents en premier en ce qui a trait à la garde d’enfants canadiens.

« Après trois décennies de promesses libérales, Justin Trudeau a tenu de beaux discours au sujet de la garde d’enfants, mais il n’a pas rempli ses promesses », a déclaré M. O’Toole.

« La pandémie a eu une incidence importante sur la participation des femmes au marché du travail. Il nous faut maintenant un plan sérieux pour agir pour la garde d’enfants et permettre aux femmes de retourner au travail », affirme le candidat Bernard Généreux qui a d’ailleurs dénoncé, dès sa première rencontre avec les instigatrices du mouvement Ma place au travail, que les conditions de la PCMRE étaient discriminantes pour les jeunes mères.

Dans le cadre du Plan de rétablissement du Canada, les conservateurs du Canada vont convertir la Déduction pour frais de garde d’enfants en un crédit d’impôt remboursable couvrant jusqu’à 75 % des frais de garde d’enfants. Les familles à faible revenu recevront le plus d’aide, le plan couvrant jusqu’à 75 % des frais de garde d’enfants. Un gouvernement conservateur travaillera avec les provinces pour assurer l’harmonisation du programme avec les programmes provinciaux.

Avec le plan conservateur, les principaux avantages iront aux familles qui gagnent moins de 50 000 $. Les familles à revenu faible et moyen en bénéficieront le plus — la garde d’enfants étant beaucoup plus abordables. Les changements proposés apporteront une aide accrue à presque toutes les familles canadiennes.

« Le Plan de rétablissement du Canada va permettre aux parents de décider maintenant ce qui convient le mieux à leurs enfants et non d’attendre la création de place dans un horizon de plusieurs années. Avec ce plan, un équilibre sera rétabli. La Déduction pour frais de garde d’enfants actuelle offre les montants les plus généreux aux riches. Selon le régime actuel, la déduction dépend du taux marginal d’imposition le plus élevé. En conséquence, les gens qui gagnent 216 000 $ ou plus ont un remboursement de 33 % de l’impôt fédéral, alors que les Canadiens à revenu moyen ne reçoivent que 15 %. Les gens qui sont au plus bas de l’échelle pourraient ne rien recevoir au titre du programme actuel : comme c’est une déduction non remboursable, ils ne touchent rien s’ils ne paient pas d’impôt », dénonce le candidat Bernard Généreux.

Les parents pourront réclamer jusqu’à 8 000 $ par année en frais admissibles pour chaque enfant âgé de moins de sept ans. Pour les enfants entre sept et 15 ans, ce montant sera de 5 000 $ par année en frais admissibles. Les parents d’enfants âgés de plus de 15 ans avec un handicap mental ou physique pourront réclamer jusqu’à 5 000 $ aussi.

Des données de Statistique Canada indiquent que la plupart des familles qui ont de la difficulté à trouver une garde d’enfants ne trouvent pas la bonne forme de garde dans leur communauté. C’est pourquoi les parents ont besoin de flexibilité pour trouver le mode de garde d’enfants qui leur convient. Les centres de garde de 9 h à 17 h ne conviennent pas à toutes les familles. De plus, les parents peuvent préférer d’autres formes de garde d’enfants.

Les femmes qui travaillent par quarts, notamment dans la santé, les métiers spécialisés ou l’hôtellerie, ou les gens qui travaillent dans l’économie à la demande ou les familles agricoles qui travaillent selon les saisons ont besoin d’options de garde d’enfants plus flexibles et plus variées. Tout plan de garde d’enfants inclusif du gouvernement doit le comprendre et aider ces familles.

Selon le plan conservateur, les parents seront remboursés pour une grande variété de frais de garde d’enfants admissibles, notamment :

Les aidants

Les pouponnières et les garderies

Les écoles offrant un service de garde

Les programmes avant et après l’école

Les camps de jour et de nuit

Les garderies à domicile

Source : Bernard Généreux, candidat Parti conservateur