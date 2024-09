Ghislain Simard quitte la direction de CHOX-FM

En poste comme directeur général de la station CIQI-FM de Montmagny depuis son ouverture en 2011, et également de la station CHOX-FM de La Pocatière depuis le départ de Gilles Gosselin en 2015, Ghislain Simard quitte ses fonctions. Il sera remplacé par Rémi Beaulieu, déjà impliqué localement depuis de nombreuses années pour le Groupe Simard.

Contacté par Le Placoteux au sujet de son départ, M. Simard a expliqué qu’il était temps pour lui de ralentir la cadence. « La famille Simard m’a donné l’opportunité de revenir à Rivière-du-Loup comme représentant aux ventes à CIEL-FM et CIBM-FM, me permettant ainsi de terminer ma carrière en retournant à l’ancien poste que j’ai occupé pendant plus de 20 ans, mais qui sera certainement un peu moins stressant que celui que j’occupais jusqu’à maintenant. Appelons ça une semi-retraite partielle! », déclare-t-il en boutade.

Bien qu’il quitte la région pour se reconnecter avec ses racines louperivoises, tout en ayant moins à voyager, il part de la région avec le sentiment du devoir accompli. « On est passé par toute sorte de tempêtes, dont une pandémie et une crise économique, mais on est toujours resté debout », ajoute fièrement le principal intéressé.

Ghislain Simard, malgré les évolutions technologiques et les changements que connaît actuellement le monde des médias, croit plus que jamais en l’importance de l’information régionale. « Je ne suis pas inquiet pour l’avenir de CIQI et CHOX, l’information régionale aura toujours sa place dans l’univers médiatique. »

Avant de quitter définitivement son poste de directeur des deux stations locales, Ghislain Simard a tenu à remercier les nombreuses personnes qu’il a croisées lors de son passage en Côte-du-Sud, qui aura finalement duré 13 ans.

« Merci à tous mes partenaires, relations d’affaires, et surtout à tous les employés qui au cours des 13 dernières années m’ont permis de surmonter les nombreux défis que nous avons eu à affronter ensemble afin d’assurer la pérennité et le succès de ces deux entreprises bien enracinées dans leur milieu. Merci également au Groupe Simard de m’avoir supporté et soutenu au cours de toutes ces années, tout en me permettant de terminer ma carrière dans leurs stations de Rivière-du-Loup. Le prochain chapitre reposera désormais entre les mains de Rémi Beaulieu, et je lui souhaite la meilleure des chances », conclut-il.