La chronique des Aventuriers voyageurs

Découvrez l’exotisme de la Malaisie le 22 septembre à Montmagny, et le 23 au Cinéma Le Scénario de La Pocatière, à travers les yeux d’une famille audacieuse de Saint-Bruno-de-Montarville partie en Asie quelques mois.

Les Aventuriers voyageurs vous invitent à vivre un voyage cinématographique de 75 minutes en Malaisie, au cours duquel l’aventure prend vie au grand écran. Voici un avant-goût de ce qui vous attend dans ce film avec les coups de cœur de nos voyageurs.

Six coups de cœur en Malaisie

Peu importe vos préférences en voyage, vous trouverez votre bonheur dans ce pays aux multiples facettes. Que vous soyez passionné par l’effervescence urbaine, ou attiré par l’authenticité des villages, la Malaisie a de quoi combler toutes vos envies. Ce pays aux mille visages, avec ses villes modernes, ses traditions vivantes et ses paysages naturels grandioses regorge de coups de cœur inoubliables.

Kuala Lumpur

Depuis les années 1980, Kuala Lumpur s’est transformée à une vitesse fulgurante pour devenir l’une des métropoles les plus prospères d’Asie. Les amateurs de vie nocturne, de grands magasins ou de gratte-ciel vertigineux seront séduits par Kuala Lumpur.

Pour les amoureux de la nature, la capitale abrite également de nombreux parcs verdoyants, véritables havres de paix en pleine jungle urbaine. Au programme, les grottes de Batu, le plus grand temple hindou hors de l’Inde, ainsi que les emblématiques tours Petronas, véritables icônes de Malaisie.

Kuala Selangor

Parmi toutes les villes que nous avons explorées en Malaisie, Kuala Selangor se distingue par son authenticité, étant l’une des moins touristiques. Ici, plongez dans la vie quotidienne locale, où les habitants sont curieux et heureux de vous y voir.

Ce village de pêcheurs s’anime principalement au bord de l’eau, offrant un cadre pittoresque. Le véritable enchantement se vit au crépuscule, lorsque les bateaux partent pour des croisières magiques, permettant d’observer les lucioles scintillantes et les aigles majestueux dans leur habitat naturel.

Taman Negara

En route vers le cœur de la Malaisie et la jungle luxuriante de Taman Negara, un arrêt s’impose à Karak pour goûter le fameux durian, surnommé « le fruit le plus puant du monde », dont l’odeur se détecte à des mètres à la ronde.

Après quelques heures de route, nous arrivons enfin à Kuala Tahan, porte d’entrée de cette réserve naturelle au cœur de la jungle, un véritable coup de cœur pour toute la famille. Depuis notre campement, l’aventure ne manque pas : randonnées pour observer la faune sauvage, et exploration sur les traces des tribus à l’abri de l’urbanisation.

Îles Perhentian

Imaginez des îles perdues au large de la Malaisie, des îles où il n’y a ni route ni voiture. Évoquez de l’eau tellement pure qu’on ne la voit pas, où les tortues, les raies et les bébés requins viennent presque vous taquiner les pieds sur le sable de la plage. Imaginez un endroit paradisiaque qui vous oblige à ne rien faire… Si vous rêvez de plages et de farniente, ce chapitre est pour vous.

Penang – George Town

À l’opposé des îles Perhentian, venez explorer la vibrante et colorée capitale de l’île de Penang, Georgetown. On y retrouve des airs de San Francisco, où chaque coin de rue est imprégné de culture artistique, architecturale, culturelle, religieuse ou culinaire.

Elle est d’ailleurs nommée une des perles de l’Orient. Fait intéressant : l’état de Penang est le seul état malais sans majorité malaise, soit un état fortement teinté de descendance chinoise.

Ipoh

Considérée comme étant une des villes les plus charmantes de la Malaisie, Ipoh jouit d’une proximité avec la nature. Comme nous, vous vous laisserez charmer par les majestueuses falaises de calcaire, par son architecture parsemée de bâtiments coloniaux et de temples anciens, et évidemment par sa gastronomie qui lui a donné la réputation de capitale culinaire de la Malaisie!

Avec une grande diversité de paysages, une faune étonnante, un océan de culture et des gens souriants et généreux, la Malaisie a tout pour plaire. La curiosité que nous avions pour ce pays s’est transformée en véritable coup de cœur.

Nous espérons que notre récit de voyage vous donnera l’envie d’explorer la Malaisie à votre tour. Pour voir la bande-annonce du film, rendez-vous sur le site www.lesaventuriersvoyageurs.com. En attendant, ne ratez pas notre film Malaisie au pays du durian, à La Pocatière et à Montmagny.

Par Roger D’Amour, cinéaste pour Les Aventuriers voyageurs