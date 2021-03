Goulée 2021 — Passion, éducation et implication !

Le président, M. Pierre B. Lambert, et les membres du conseil d’administration de la Fondation Bouchard inc. sont ravis de présenter la 44e édition de la Goulée de l’amitié et de la reconnaissance qui aura lieu le samedi 1er mai 2021, sous la présidence d’honneur de Mme Claire Robitaille, ancienne de la 146e promotion.

Malgré la pandémie actuelle qui sévit, les besoins de notre Fondation n’en demeurent pas moins importants, voire tout aussi considérables. C’est pourquoi M. Pierre B. Lambert, président de la Fondation Bouchard, invite toute la population à prendre part à ces agapes printanières quelque peu différentes en raison du contexte particulier de la COVID-19.

Une formule gastronomique à emporter le samedi 1er mai est proposée au coût de 130 $ par personne avec reçu pour fins d’impôt au montant de 65 $. Bière et vin accompagneront également le menu.

La réputation de la Goulée n’est plus à faire en matière d’organisation et de gastronomie. Encore une fois, un menu diversifié, tout aussi succulent et comparable à ceux des années passées sera proposé et fera saliver vos papilles gustatives.

Il sera aussi possible de participer à un encan silencieux en ligne. Misez pour soutenir le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière à lagoulee.encanweb.ca. Ouverture de l’encan le 19 avril à 8 h, fermeture le 1er mai à 21 h.

Pour toute information ou réservation, communiquez avec Marie-Claude Beaulieu, directrice de la Fondation Bouchard, au 418 856-3012 #318 ou à l’adresse courriel fondationbouchard@leadercsa.com.