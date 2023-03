Goulée 2023 : Passion, éducation et implication

Le président Pierre B. Lambert et les membres du conseil d’administration de la Fondation Bouchard sont ravis de présenter la 46e édition de la Goulée de l’amitié et de la reconnaissance qui aura lieu le samedi 6 mai 2023, sous la présidence d’honneur de Jean Raby, Associé-Gérant, Astorg. En marge de ce rendez-vous gourmand, d’autres personnalités recevront une distinction soulignant leur travail, leur dévouement et leur implication dans la communauté.

Seront décorés de l’Ordre Painchaud en compagnie du président d’honneur : Béatrice Pelletier, coach professionnelle certifiée, spécialisation coaching corporatif; Pierre Leclerc, directeur général, greffier et trésorier de la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri, et anciens de la 148e promotion.

Soutenir la Fondation

Depuis 1970, la Fondation Bouchard travaille étroitement avec le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière afin de l’appuyer dans sa volonté de répondre adéquatement aux exigences contemporaines du monde de l’éducation et de maximiser la réussite scolaire de tous les élèves qui lui sont confiés. En ces années plus difficiles, elle estime qu’on ne peut pas se limiter aux récurrentes informations médiatisées pour rappeler que les besoins en éducation sont criants. Ainsi, la Fondation Bouchard se positionne clairement en aidant financièrement le Collège tant dans différentes réalisations que dans de nombreux projets.

Le banquet-bénéfice est prévu le samedi 6 mai 2023. De la bière et du vin seront servis au cocktail, lors du banquet et de la soirée. Il est possible de contribuer financièrement au succès de cet événement en effectuant un don en ligne : jedonneenligne.org/fondationbouchard/. D’ici là, participez à l’encan silencieux en ligne à lagoulee.encanpro.ca. Informations et réservations auprès de Marie-Claude Beaulieu au 418 932-3209, ou par courriel à fondationbouchard@leadercsa.com.

Source : Fondation Bouchard