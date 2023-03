La Ville de La Pocatière va de l’avant avec son projet domiciliaire de 26 terrains dans le secteur de la rue du Verger, à l’ouest de la montagne du Collège. Une résolution, attachée au règlement d’emprunt de 1,5 M$ devant justifier les travaux municipaux à réaliser, a été adoptée lors de la séance ordinaire de février dernier.

Ce projet domiciliaire fait suite à l’acquisition par la Ville de La Pocatière d’un terrain de 295 000 pi2, terrain sur lequel des emprises de rue étaient déjà existantes. Finalisé en 2021, cet achat s’est soldé par un déboursé de 134 300 $ par la Ville de La Pocatière.

L’investissement de 1 580 000 $ qu’elle s’apprête maintenant à faire concerne les travaux municipaux qui doivent donner accès aux 26 terrains à développer dans ce secteur. Vingt-deux seront réservés pour la construction de maisons unifamiliales, et quatre pour des immeubles multilogements de quatre à six unités. « Le processus d’appel d’offres est commencé. Les terrains auront accès aux services de la Ville (aqueduc et égout) et on prévoit les mettre en vente dès cette année. La nouvelle rue devrait se faire ce printemps, dès la fonte des neiges », a précisé le maire Vincent Bérubé.

Quartier du Havre

Ce projet domiciliaire arrive au moment où deux promoteurs privés, Sylvain Duclos et Darryll Samuels, travaillent au développement du Quartier du Havre sur le site de l’ancien Domaine des Oblats, dans le secteur est de la ville. Sébastien Demers, courtier immobilier RE/MAX Elegance, a été mandaté par le tandem d’investisseurs pour la vente des terrains et des condos qui seront aménagés dans l’ancienne résidence pour aînés, fermée depuis maintenant quelques années.

Annoncé en grande pompe à l’automne 2022, ce projet « haut de gamme » de 40 M$ incluait 63 terrains à développer avec fils électriques enfouis, sans oublier 38 condos avec vue sur le fleuve, golf virtuel intérieur, gym complet, garderie pour enfants, deux parcs, un jardin communautaire et une piscine creusée. Quelques mois plus tard, outre une page Facebook intitulée Quartier du Havre, rien n’a encore bougé sur le site.

« On a eu un grain de sable dans l’engrenage administratif, qui vient de débloquer. Dans les prochains jours et les prochaines semaines, vous allez voir sur Centris.ca les terrains qui seront disponibles pour l’achat éventuel. Pour les condos, les promoteurs sont toujours dans des démarches administratives. Il y a toujours du développement; ça ne paraît pas, j’en conviens, mais ça avance, et le projet va bel et bien avoir lieu », a déclaré Sébastien Demers dans une vidéo publiée le 1er mars 2023 sur sa page Facebook.

En contact régulier avec les promoteurs, Vincent Bérubé semblait avoir les mêmes informations que le courtier immobilier. « Ils sont en train de regarder pour donner le contrat de surveillance du chantier. Eux aussi ils avaient des normes environnementales à faire approuver. Ils ont fait une tournée des entreprises locales et l’intérêt est là pour leur projet. Ils avaient annoncé les condos pour l’automne 2023 et ils travaillent très fort pour ça. Ça avance », a-t-il déclaré.