Le 10 avril dernier, vers 17 h 15, les policiers du poste de la MRC de Kamouraska ont intercepté un véhicule qui circulait à 164 km/h dans une zone de 100 km/h, sur l’autoroute 20, à la hauteur de Saint‑Philippe‑de‑Néri. Le conducteur, un adolescent de 17 ans, résidant à Témiscouata‑sur‑le‑Lac, conduisait le véhicule alors que trois passagers mineurs s’y trouvaient, dont un enfant âgé de 8 ans.

À la suite de l’intervention, le permis de conduire du conducteur a été suspendu pour une période de sept jours. Un constat d’infraction de 998 $ lui a été remis, assorti de 14 points d’inaptitude, conformément aux dispositions prévues au Code de la sécurité routière en matière de grand excès de vitesse.

Dans ce contexte, et comme il se doit lorsque des personnes mineures sont impliquées, les policiers ont communiqué avec les responsables des enfants afin de les informer de la situation. La Sûreté du Québec rappelle que les grands excès de vitesse mettent sérieusement en danger la vie des usagers de la route.