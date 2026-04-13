LHCS : Le Pavage Jirico s’incline en finale

Le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli a vu sa saison prendre fin en grande finale de la Ligue de hockey Côte-Sud (LHCS), s’inclinant en six rencontres face au Giovannina de Sainte-Marie, qui a remporté le championnat des séries éliminatoires 2026.

Après avoir créé l’égalité 2-2 dans la série à l’issue du week-end de Pâques, la formation port-jolienne disputait deux matchs déterminants les 10 et 11 avril. Le vendredi 10 avril, au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, le Giovannina a pris les devants 3-2 dans la série grâce à un gain de 3-1.

Les visiteurs ont ouvert la marque en première période lorsque Jérémy Roy a inscrit le seul but de l’engagement. En début de deuxième, William Dumont a doublé l’avance du Giovannina en avantage numérique. Le Pavage Jirico a ensuite réduit l’écart par l’entremise de Zacharie Dumas, qui a complété une séquence amorcée par William Godbout à 12 min 49 s

Saint-Jean-Port-Joli a tout tenté pour niveler le pointage en troisième période, dominant 16-8 au chapitre des tirs durant cet engagement. Le gardien Jean-Philip Fecteau a toutefois fermé la porte, et Félix-Antoine Chabot a confirmé la victoire des siens dans un filet désert à 18 min 57 s

Les deux gardiens ont offert de solides performances. Fecteau n’a accordé qu’un but sur 31 tirs, tandis que Félix-Antoine Leblond a lui aussi bien résisté devant la cage du Pavage Jirico, cédant deux fois sur 31 lancers.

Le lendemain, le samedi 11 avril, le Pavage Jirico faisait face à l’élimination au Centre Caztel de Sainte-Marie. Une foule record de 1 682 spectateurs, la plus importante de l’histoire de l’amphithéâtre, a assisté à un autre duel serré, remporté 2-1 par le Giovannina. Cette victoire permettait à la formation beauceronne de décrocher un deuxième titre en trois ans.

Encore une fois, Jérémy Roy a permis aux locaux de prendre les devants, marquant dès la première période. Samuel Landry a ensuite porté la marque à 2-0 au deuxième vingt avec son 10e but des séries.

Le Pavage Jirico n’a toutefois pas baissé les bras. En fin de troisième période, avec son gardien retiré en faveur d’un sixième attaquant, Édouard Ouellet a réduit l’écart à 2-1 avec seulement 70 secondes à jouer, privant du même coup Jean-Philip Fecteau du blanchissage. Cette poussée tardive n’a cependant pas suffi à forcer la tenue d’un match ultime.

Au terme de la finale, Jacob Roy, du Giovannina, a reçu le titre de joueur par excellence des séries éliminatoires 2026. Il a conclu son parcours printanier avec une récolte de 15 points, soit quatre buts et 11 passes.