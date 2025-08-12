Grand nettoyage citoyen à Saint-Denis-De La Bouteillerie

Dans le cadre de l’Expédition Saint-Laurent et ses bassins versants, la population de Saint-Denis-De La Bouteillerie est invitée à prendre part à une grande corvée de nettoyage citoyen, le dimanche 17 août de 9 h à midi au parc municipal situé au 161, chemin de la Grève Ouest.

Organisé par les organismes Mission 1000 tonnes et Stratégies Saint-Laurent, cet événement s’inscrit dans une tournée environnementale de 18 jours qui s’arrêtera dans 22 municipalités du Québec afin de sensibiliser la population à la protection des écosystèmes aquatiques.

Le coup d’envoi sera donné à 9 h avec une mini-conférence de la biologiste et chef scientifique Lyne Morissette, accompagnée du chef d’expédition Jimmy Vigneux. La corvée de nettoyage débutera dès 9 h 20, et se conclura vers 11 h 20 avec un cocktail de remerciement et une photo de groupe. Le départ de l’équipe vers Rivière-du-Loup est prévu à midi.

L’expédition regroupe 18 membres, incluant scientifiques, plongeurs professionnels, artistes et jeunes bénévoles qui parcourent le Québec côtier de Montréal à Bonaventure. Leur mission : retirer les déchets des berges et des fonds marins, prélever des microplastiques, donner des conférences, et promouvoir le Défi Saint-Laurent, un programme visant la réduction des plastiques à usage unique.

Depuis sa fondation, Mission 1000 tonnes affirme avoir retiré plus de 580 tonnes de déchets, à travers près de 5000 nettoyages rassemblant plus de 85 000 bénévoles. À Saint-Denis-De La Bouteillerie, l’événement vise à renforcer la mobilisation citoyenne autour des enjeux liés à la santé du fleuve.