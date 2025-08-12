Un fort appui à l’éolien dans l’Est-du-Québec

L’Alliance de l’énergie de l’Est a récemment sondé 1014 adultes de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches (MRC de L’Islet et de Montmagny) afin de mieux comprendre l’opinion publique sur la transition énergétique et les projets éoliens. Réalisée entre janvier et mars 2025, l’enquête révèle que 87 % des répondants soutiennent l’installation d’éoliennes dans leur région, dont 67 % directement dans leur municipalité.

Parmi les motivations évoquées, les citoyens mentionnent la création d’emplois locaux, les revenus accrus pour les municipalités, les redevances aux propriétaires fonciers, ainsi que leur volonté de contribuer à la transition énergétique. 62 % estiment même que le Québec devrait développer davantage l’énergie éolienne, en plus de l’hydroélectricité, pour atteindre la carboneutralité.

Toutefois, certaines préoccupations subsistent : 22 % craignent une perte de valeur des propriétés, 24 % évoquent la pollution visuelle ou sonore, 27 % s’inquiètent des impacts sur les milieux naturels, et 33 % sur la faune et la flore. Malgré cela, une majorité (60 %) exprime sa confiance envers le respect des communautés et des procédures environnementales.

L’Alliance souligne également que la confiance, la transparence et le respect des démarches de consultation sont essentiels à l’acceptabilité sociale. Elle s’engage d’ailleurs à maintenir un dialogue ouvert avec les citoyens, incluant les Premières Nations, et ce, dès les premières étapes.

« Ce sondage nous confirme des hypothèses que nous avions depuis un bon moment. La majorité des résidents de l’Est-du-Québec veulent participer à la transition énergétique, notamment par le développement éolien. Nous sommes aussi conscients que la population s’attend à des développements qui respectent les communautés dans lesquelles ils se déploient, et qui respectent les procédures environnementales. C’est exactement ce que l’Alliance s’efforce de faire de concert avec ses partenaires. C’est super motivant ! », déclare Michel Lagacé, président de l’Alliance de l’énergie de l’Est et préfet de la MRC de Rivière-du-Loup.

Regroupant 209 collectivités et territoires, de la MRC de Montmagny jusqu’aux Îles-de-la-Madeleine, ainsi que la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, l’Alliance de l’énergie de l’Est assure la participation des communautés de l’Est-du-Québec aux projets de production d’électricité renouvelable sur leurs territoires.