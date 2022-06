Une nouvelle directrice à la Coop IGA de La Pocatière

Mélanie Denis revient au IGA à titre de directrice après plusieurs années au sein de l’entreprise. Celle-ci y a travaillé pendant une quinzaine d’années, avant de relever un nouveau défi professionnel en 2020.

Récemment, le directeur précédent n’a pas renouvelé son contrat, ce qui fait que le conseil d’administration a offert le poste à Mme Denis qui a accepté, connaissant bien le magasin et les employés.

Elle compte sous sa garde une soixantaine d’employés, dont sept gérants et une adjointe. « Mon objectif est d’assurer la continuité de la Coop qui se porte très bien et qui est là pour rester. On poursuit également l’implication de l’épicerie au sein de la communauté », a indiqué Mme Denis.