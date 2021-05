Le Défi Everest — présenté par Catherine Thériault — est heureux annonce le grand retour du Mois de l’Everest qui se tiendra en septembre 2021.

Le concept du Mois de l’Everest demeure le même et se déroule en deux temps. D’abord, il suffit d’atteindre le sommet de l’Everest, soit 8 848 mètres, en équipe de 5 à 20 personnes, par la marche ou la course en dénivelé que ce soit en milieu urbain ou en sentier. Pour ce faire, les grimpeurs pourront utiliser l’application mobile, leur permettant ainsi de grimper là où ils le veulent. Dans un second temps, chacune des équipes devra mener une levée de fonds dont les dons seront remis à 100 % à l’organisme de leur choix parmi ceux qui auront été accrédités.

L’ouverture des inscriptions se fera le 15 mai prochain. En nouveauté cette année, tous ceux qui seront inscrits avant le 1er juillet recevront un chandail à temps pour le début du Mois de l’Everest.

Les participants bénéficieront de tout l’été pour réaliser leur levée de fonds dont le montant minimal a été fixé cette année à 25 $/personne. Les inscriptions se font en ligne au www.defieverest.com.

Également, dès le 15 mai, les organismes à but non lucratif pourront s’inscrire comme organismes bénéficiaires en déposant un projet sur le site web du Défi Everest. Les organismes peuvent également former leur propre équipe et ainsi lancer leur propre levée de fonds.

Camps de l’Everest

Débutés le 1er janvier dernier, les Camps de l’Everest se poursuivent jusqu’au 31 août prochain. Ce tout nouveau module se déroule en solo contrairement au Mois de l’Everest qui se déroulera strictement en équipe. Près de 300 participants se sont lancés dans l’aventure des Camps de l’Everest qui vise le dépassement de soi. Comme les inscriptions au Mois de l’Everest débuteront le 15 mai, celles pour les Camps de l’Everest se termineront le 14 mai prochain. La levée de fonds dédiée aux Camps de l’Everest se poursuivra quant à elle jusqu’au 31 août.

Situation sanitaire

En annonçant le retour du Mois de l’Everest, l’organisation du Défi Everest informe par le fait qu’elle ne pourra malheureusement pas tenir d’événement en présentiel comme ce fut le cas lors des sept premières éditions. « Le contexte pandémique étant trop incertain, nous avons dû prendre cette décision, après consultation auprès de la Santé publique, de ne pas se lancer dans l’organisation de la formule traditionnelle du Défi Everest encore cette année. L’organisation de tels événements nécessite plusieurs mois de préparation de la part de notre équipe et de nos comités locaux et nous ne pouvons, comme organisation, prendre le risque de nous lancer dans une telle planification sans pouvoir tenir l’événement » explique Yvan L’Heureux.

Toutefois, si la situation sanitaire devait s’améliorer d’ici l’automne, l’organisation garde une porte ouverte à maintenir un événement à Rivière-du-Loup seulement, la fin de semaine du 18-19 septembre, qui serait ouvert à tous ceux qui seront préalablement inscrits au Mois de l’Everest et qui pourrait également inclure le module du Macadam Ultra. D’autres communications seront faites en ce sens s’il y a lieu plus tard à l’été.

Par ailleurs, l’organisation du Défi Everest invite toutes les villes et les municipalités qui désirent devenir Ville Everest à soumettre leur intérêt. Être Ville Everest, c’est bénéficier de plusieurs avantages : être enregistrée comme ville hôte du Défi Everest, jusqu’à six côtes comptabilisées et préenregistrées dans l’application Le Défi Everest afin de faciliter les pratiques et les entraînements de leurs participants, du matériel promotionnel pour l’identification des côtes « officielles » de leur milieu et plus encore.