Saint-Pamphile invite ses citoyens à bouger

Dans le cadre de la Journée nationale du sport et de l’activité physique qui aura lieu le 2 mai prochain, la Ville de Saint-Pamphile invite ses citoyens à être actifs.

Célébrée à la grandeur de la province, la Journée nationale du sport et de l’activité physique (JNSAP) s’étire jusqu’au 12 mai et offre la chance aux participants d’inscrire leur « bougeotte », c’est-à-dire leur moment actif, sur le site www.jnsap.ca pour être admissible à un tirage de prix régionaux.

Afin d’encourager la participation de ses citoyens, la Ville de Saint-Pamphile a décidé de surenchérir et de proposer un tirage local. Ainsi, en plus d’inscrire leur bougeotte sur le site national, les citoyens peuvent également faire parvenir leur photo au Service des loisirs (loisirs@saintpamphile.ca) afin d’être admissibles à un autre tirage où les prix de participation suivants seront en jeux : deux abonnements familiaux à la piscine municipale, deux chèques-cadeaux d’une valeur de 50 $ à la Mercerie Réjean Gauvin, un chèque-cadeau de 100 $ au centre de conditionnement physique GYM-Action ainsi qu’un bracelet d’activité Fitbit Inspire.

Pour participer, autant au niveau local que régional, les citoyens doivent prendre une photo de leur bougeotte prise entre le 2 et le 12 mai et où l’on peut facilement identifier l’activité pratiquée, et ce, toujours dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. L’invitation à être actifs est ainsi lancée : « Prends le temps de bouger ! »

Source : Ville de Saint-Pamphile