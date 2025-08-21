Grande vitesse et amende salée

La Sûreté du Québec est intervenue dans un cas de grand excès de vitesse le 21 aout dans le secteur de l’autoroute20 à Saint-André-de-Kamouraska. Vers 8h, un automobiliste de 24 ans de la Nouvelle-Écosse a été intercepté alors qu’il circulait à 171 km/h en direction est sur l’autoroute 20, où la limite maximale permise est de 100 km/h. Le conducteur s’est vu remettre un constat d’infraction de 1475 $, accompagné de 14 points d’inaptitude.

La Sûreté du Québec tient à rappeler que dans la majorité des collisions, un comportement humain est en cause. La vitesse etla conduite imprudente demeurent parmi les principales causes de décès sur les routes du Québec.Chaqueconducteur a le pouvoir de contribuer à la sécurité routière en adoptant une conduite responsable et en respectantles limites de vitesse.