Grève : Trois heures de route pour un cours annulé à la dernière minute

Cette grève de deux jours décrétée à partir du 11 mai à midi avait pourtant été annoncée par le Syndicat des enseignantes et enseignants des campus de La Pocatière et de Montmagny (SEECLPM) il y a un peu plus d’une semaine. Dans ses communications avec les étudiants via sa plateforme Colnet, le message envoyé par la direction du Cégep de La Pocatière le 7 mai dernier faisait toutefois état de « possibles » actions de grève pour les 11, 12 et 13 mai, et que davantage d’informations seraient communiquées concernant la reprise des cours en présentiel ou à distance entre midi et midi : 15 le 11 mai et 7 h 30 et 7 h 50 les 12 et 13 mai, si ceux-ci devaient être annulés.