Placotons… La risée du Québec

Mercredi matin, on compterait 87 travailleurs infectés et 441 cas actifs de COVID-19 dans tout le Bas-Saint-Laurent, ce qui nous place à un taux d’un peu plus de 220 cas par 100 000 habitants. Si on enlève les 87 cas, on passe à moins de 180 cas par 100 000 habitants et si on présume raisonnablement que chaque travailleur a infecté une personne, on se situerait à 135 cas par 100 000 habitants, beaucoup plus près de Montréal (110) et Laval (118) et en dessous de Chaudière-Appalaches (207).