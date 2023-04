Grimper à l’intérieur pour mieux profiter de l’extérieur

Le Kamouraska est une destination prisée dans le monde québécois de l’escalade. La morphologie du territoire donne lieu à plusieurs parois rocheuses et accessibles. « La seule chose qui manquait pour que l’escalade soit vraiment populaire et que tout le monde puisse y accéder, c’était un gymnase d’escalade », affirme Gabriel Foucault, administrateur du centre multidisciplinaire Rebond, qui vient justement répondre à ce besoin.

Le projet de transformer au complet l’église de Saint-Germain-de-Kamouraska en murs d’escalade de type « bloc » était dans l’air depuis plusieurs années. D’abord mort dans l’œuf, le projet aurait été relancé sous forme de club privé en 2020. Cependant, hormis les personnes déjà bien établies dans la communauté d’escalade « tissée serrée » de la région, le mur temporaire installé dans la sacristie était pratiquement inaccessible au reste de la population.

En 2022, cette communauté a senti qu’il était l’heure de faire « évoluer » le centre, rapporte Gabriel Foucault, et d’offrir le service de gymnase d’escalade à tous, à prix abordable. Que le niveau soit professionnel ou débutant, « l’objectif, c’est d’ouvrir cette communauté-là, pour que les gens puissent y accéder », exprime-t-il. Ainsi, les personnes fréquentant le centre pourront « dialoguer, apprendre, s’intéresser au sport », pour ensuite se motiver mutuellement à aller grimper sur des parois extérieures, et de « vivre l’aventure ».

Pour aller de l’avant, le groupe d’escalade kamouraskois s’est allié avec Elyme Gilbert du Cirque de la Pointe-Sèche, qui souhaitait de son côté mettre sur pied une école de cirque. Puisque l’espace est « trop grand pour faire une école de cirque, et trop grand pour faire un gymnase d’escalade, on va faire les deux à la même place », auraient-ils raisonné. De cette idée est né le Rebond, « une place où les gens peuvent se réunir, partager leurs connaissances, développer leurs habiletés dans le sport ».

Au courant de l’automne et de l’hiver 2022-2023, le centre a mené une campagne de sociofinancement pour pouvoir se payer des murs d’escalade. Mais au lieu d’acheter des murs construits par une compagnie puis livrés sur place, l’équipe du Rebond a choisi d’effectuer ce travail elle-même, en faisant appel à des bénévoles. Gabriel Foucault indique que la construction, la peinture et l’application d’un enduit adéquat pour créer de l’adhérence leur ont pris aussi peu que six semaines.

En ce qui a trait à la surface d’atterrissage, le Rebond utilise actuellement des matelas usagés et rapiécés, mais ceux-ci seront remplacés d’ici le 15 juin. Grâce à l’obtention d’une subvention, le centre installera une surface « neuve, professionnelle et faite sur mesure juste pour nous », se réjouit l’administrateur.

Se joindre à la communauté

Le Rebond organise un cinq à sept d’ouverture le 13 mai, mais l’espace est déjà accessible au grand public. Puisqu’il s’agit d’escalade de « bloc » et non de « voie », il n’est pas nécessaire d’obtenir une formation autre que quelques règles de sécurité expliquées par les bénévoles sur place. En matière d’équipement, le centre ne loue pas encore de chaussures, mais en attendant d’ajouter cela à leur offre de services, les bénévoles peuvent parfois prêter les leurs. Les « chaussures d’intérieur » seraient également acceptables, selon l’administrateur.

Dans les projets à court et moyen termes du Rebond, on compte aussi des cours d’escalade, notamment pour les jeunes. Gabriel Foucault précise que les bénévoles du centre n’offriront pas de sorties guidées à l’extérieur pour l’instant, mais qu’on peut trouver ce genre d’activité auprès de Riki Bloc et de la SEBKA.

Le Rebond est actuellement accessible le mardi et le jeudi de 18 h à 21 h, et le samedi de midi à 17 h.