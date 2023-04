Troc tes fringues de retour à Tourville

Le samedi 13 mai de 12 h à 16 h 30, à la salle communautaire de Tourville, une édition printanière de Troc tes fringues aura lieu. Un BBQ sera offert sur l’heure du midi, à contribution volontaire.

Très populaire et bien appréciée, cette activité permet aux citoyens de faire des échanges et des dons de vêtements, de chaussures, de literie, etc. « C’est une belle occasion de se procurer du linge pour toute la famille, et ce, gratuitement », souligne Claire Jacquelin, codirectrice de la CDC ICI Montmagny-L’Islet.

Initiée en 2016 par Camille Zoé Castonguay, une citoyenne de Saint-Jean-Port-Joli, cette activité avait suscité la participation de plus de 230 personnes et d’une trentaine de bénévoles impliqués pour la cause. À l’occasion, plus d’une tonne de vêtements neufs et usagés avait été collectée puis redistribuée aux participants présents, ainsi qu’aux familles de la MRC de L’Islet.

En juillet 2019 a eu lieu la première édition de Troc tes Fringues à Tourville, faisant le bonheur de plusieurs citoyens du territoire. À la demande générale, la CDC ICI Montmagny-L’Islet, en partenariat avec la Municipalité de Tourville, Les Nouveaux sentiers de la MRC de L’Islet, des personnes bénévoles ainsi que plusieurs organismes communautaires du territoire s’unissent pour offrir à nouveau cette activité conviviale, joignant l’utile à l’agréable.

Les personnes intéressées peuvent apporter leurs vêtements au moment de l’activité ou pendant les semaines précédentes. À cet effet, il est possible de déposer des sacs de linge à la Friperie de Tourville. On peut aussi communiquer au 418 358-0648 pour connaître les autres points de dépôts. De plus, lors de la journée, des bénévoles seront présents pour assurer la réception de la marchandise et le bon déroulement de l’activité.

Pour plus d’information sur l’activité ou pour s’impliquer, les personnes intéressées peuvent communiquer avec l’équipe de la CDC ICI Montmagny-L’Islet au 418 358-0648, par le biais du groupe Facebook Friperie Tourville, ou bien par courriel à icimontmagnylislet@gmail.com.

Source : CDC ICI Montmagny-L’Islet