Groupe Ouellet est nommé parmi les sociétés les mieux gérées au Canada

Groupe Ouellet est extrêmement fier de figurer parmi les sociétés les mieux gérées au Canada. Cette prestigieuse distinction nationale honore chaque année l’élite des sociétés canadiennes qui adoptent des pratiques d’affaires exemplaires.

Cette reconnaissance est le résultat d’une croissance exceptionnelle dans les dernières années, d’acquisitions de marques et d’entreprises afin de compléter la gamme de produits en chauffage et climatisation et d’efforts collectifs d’employés dévoués.

Groupe Ouellet a su se démarquer par son plan d’affaires axé sur la croissance, renforçant ainsi sa place comme chef de file dans l’industrie en pleine pandémie. Ceci témoigne de la capacité à s’adapter, à innover et à se surpasser dans des circonstances extraordinaires.

De plus, le regroupement d’entreprises est fier d’être reconnu comme un employeur de choix grâce à sa culture et ses employés. Annick Tremblay, V.-P. ressources humaines du Groupe Ouellet, mentionne : « Les valeurs de l’entreprise et les programmes de gestion en place permettent à nos employés de s’épanouir et d’être très impliqués dans les actions, les stratégies et les succès de l’entreprise ».

C’est avec conviction que Groupe Ouellet poursuit son engagement envers ses partenaires, clients, fournisseurs, employés et actionnaires. Louis Beaulieu, Chef de la direction et actionnaire de l’entreprise familiale, confirme : « Nous sommes très motivés à poursuivre l’expansion de l’entreprise dans notre industrie. Nous avons des bases solides et un plan d’affaires ambitieux pour continuer cette progression ».