Tournoi de golf-bénéfice 2022 : Nicole Bélanger personnalité coup de cœur

Pour une 19e année consécutive, la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet, avec la collaboration de Promutuel Montmagny-L’Islet, tiendra son tournoi de golf-bénéfice le lundi 15 août prochain au Club de golf L’Islet-Sud de Saint-Pamphile.

Pour présider cette importante activité de collecte de fonds, la Fondation a fait appel à Mme Nicole Bélanger. Originaire de Saint-Adalbert, elle est très bien connue dans la région et même à l’extérieur de la région pour son implication au niveau touristique, gastronomique et social. On tient à souligner ses réalisations et son implication à titre de « Personnalité coup de cœur ».

Au début des années 1990, Nicole débute son implication par la location de résidence touristique, de Camps de vacances à la ferme et de Tables champêtres à la Ferme Jouvence de Saint-Adalbert. Elle a été pionnière dans la région à ce niveau, ce qui l’amène à participer à différentes émissions à la télévision telles que : « On aura tout vu », « La semaine verte » et « Les P’tits bonheur de Clémence » et ce, à cinq reprises.

Son implication lui vaut une reconnaissance dans son milieu comme « Agricultrice de l’année dans L’Islet-Sud en 1993 » et elle est reconnue à titre de personnalité « Je suis fière de mon milieu L’Islet » par Solidarité rurale.

Pour couronner le tout, elle publie deux livres de recettes « Miches de pain et Tranches de vie » qui nous font découvrir ses trente années de restauration en plus des éléments les plus marquants de sa vie.

Soulignons une de ses réalisations importantes « L’Ancien Presbytère de Saint-Marcel » pour l’hébergement touristique et pour sa table d’hôte.

C’est pourquoi le comité organisateur souligne ses réalisations et invite ceux et celles qui ont connu Nicole à venir le souligner en participant au tournoi de golf ou au cocktail-bénéfice qui aura lieu après le tournoi au Club de golf de L’Islet-Sud à Saint-Pamphile, le 15 août prochain vers 16 h.

Rappelons en terminant que cette activité permet d’amasser annuellement plus de 25 000 $ pour améliorer les soins de santé dispensés à la population de la MRC de L’Islet.

Pour obtenir plus de renseignements, faire un don ou réserver des places, il suffit de contacter Mme Sylvie Talbot de Promutuel Montmagny-L’Islet au 418-248-7940 ou par courriel à sylvie.talbot@promutuel.ca.