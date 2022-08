Il y aura du transport scolaire à la rentrée

« À la suite du blitz de négociation de la dernière semaine, le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup s’est mis d’accord avec l’ensemble des entreprises de transport de son territoire, soit les MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup et une partie de la MRC de L’Islet. Il s’est dit satisfait des différentes ententes conclues qui permettent d’offrir le service de transport le matin et le soir, et ce, dès le premier jour de la rentrée scolaire, le 1er septembre prochain », a-t-on indiqué lundi en fin de journée.