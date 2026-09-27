Guerre commerciale : Des mesures de soutien insuffisantes

Le Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE) et Action chômage Kamouraska (ACK) accueillent favorablement les mesures de soutien annoncées par le gouvernement libéral, mais demandent des mesures permanentes qui commencent par l’instauration d’un critère d’admissibilité universel.

Le gouvernement de Mark Carney a annoncé une série de mesures de soutien aux entreprises et aux travailleurs dans un contexte de guerre commerciale avec les États-Unis. En plus de prolonger les mesures temporaires déjà en cours concernant le délai de carence, les indemnités de cessation d’emploi, et les semaines supplémentaires pour les travailleurs de longue date, le gouvernement instaure une nouvelle mesure temporaire venant limiter les exclusions en cas de départ volontaire.

« Le MASSE considère que le premier problème à régler est celui de l’admissibilité au programme d’assurance-chômage. Pour pouvoir bénéficier des mesures annoncées, il faut d’abord répondre à des critères d’admissibilité complexes, et déconnectés du marché du travail actuel », déplore Julie Proulx, coordonnatrice d’ACK. Travailleurs à temps partiel, de l’industrie saisonnière, ou de l’économie à la demande : ils sont nombreux à tomber entre les mailles du filet.

« En limitant les exclusions liées au départ volontaire, le gouvernement fait un pas dans la bonne direction. Nous croyons toutefois qu’il est temps d’apporter des corrections permanentes au régime d’assurance-chômage, et que la situation politique actuelle requiert qu’on se dote d’une assurance collective permettant de protéger l’ensemble des travailleurs et des travailleuses », mentionne Mme Proulx. Le MASSE demande au gouvernement Carney d’établir dès maintenant une norme d’admissibilité universelle de 350 heures, et d’ainsi garantir que les personnes qui ont le plus besoin d’une assurance-chômage puissent y avoir accès. (ML)

Le Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE) regroupe 17 organisations défendant les droits des chômeurs. Ses membres militent pour le rétablissement d’un régime d’assurance-chômage accessible, juste, universel et non discriminatoire.

Source : Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi