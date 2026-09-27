Portes ouvertes sur les fermes du Québec : La Ferme-école Lapokita sélectionnée

Les Portes ouvertes sur les fermes du Québec sont revenues à la genèse de leur création. Reconnu comme lieu d’enseignement agricole depuis 167 ans à La Pocatière, l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) a ouvert, le 13 septembre dernier, les portes de la Ferme-école Lapokita à la population du Bas-Saint-Laurent et bien au-delà.

En cette 22e année des Portes ouvertes sur les fermes du Québec, l’Union des producteurs agricoles (UPA) ont souhaité renouer avec les origines de l’événement en remettant la sensibilisation à l’agriculture et la valorisation de la profession agricole au cœur cette activité phare. Ce partenariat entre l’ITAQ, la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent, et les bénévoles du Syndicat de l’UPA de Kamouraska ne pouvait donc pas mieux tomber.

Les fermes habituellement fermées au grand public ont de nouveau été privilégiées pour cette édition. Par son mandat éducatif auprès de la relève agricole de demain, l’ITAQ est tout désigné pour porter régionalement cette mission.

« Cette réorientation des Portes ouvertes ne vient en rien renier le volet Mangeons local développé ces dernières années. En fait, en revenant à l’esprit initial de l’événement, nous désirions susciter un meilleur engagement des visiteurs à l’égard de ce qui est produit chez nous en mettant l’accent sur l’environnement, et sur la façon dont ces aliments sont produits ou cultivés avant d’être commercialisés ou consommés », a résumé Nathalie Lemieux, présidente de la Fédération régionale.

Activités gratuites pour toute la famille

Pour l’événement, la vacherie traditionnelle, l’écurie de reproduction, les serres et la toute nouvelle maréchalerie mobile étaient ouvertes au public. De nombreuses activités gratuites étaient également offertes pour les petits et les grands : jeux gonflables, maquillage, chansonnier, balades en tracteur, et une offre alimentaire diversifiée proposée par deux camions-restaurants.

Signe que l’alimentation locale et les circuits courts ont toujours leur place, un marché public était offert sur le site de la Ferme-école. Des producteurs de proximité du Kamouraska étaient de la partie. Le groupe local de la relève agricole s’occupaient de mettre en valeur certains des produits de ces producteurs au sein d’un kiosque de dégustation.

Une ferme diversifiée

La Ferme-école Lapokita se distingue par ses productions laitière, maraîchère, biologique, céréalière, serricole et équine. L’ensemble de ces productions était présenté au grand public au moyen de visites des installations et au champ, ainsi que des ateliers éducatifs. Les différentes pratiques agroenvironnementales développées au fil des ans étaient mises de l’avant, dont la plus récente : l’implantation d’une bande riveraine végétalisée de 1,8 km.

« Les Portes ouvertes de l’UPA étaient l’occasion idéale de faire découvrir au grand public la passion, l’expertise et l’innovation qui animent la Ferme-école Lapokita et notre institut. À travers cette journée, l’ITAQ est fier de permettre aux visiteurs de mieux comprendre le rôle essentiel de la formation de la relève agro au Québec », a conclu Karine Mercier, directrice générale de l’ITAQ.