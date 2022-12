Guignolée record à Saint-Pamphile

Le 1er décembre dernier avait lieu la Guignolée des médias et, par la même occasion, la Guignolée de Saint-Pamphile.

Cette campagne annuelle de financement de la Maison de la famille de la MRC de L’Islet aide l’organisme à payer les frais relatifs à son opération paniers de Noël. En effet, chaque année, la Maison de la Famille distribue à plus d’une centaine de familles vivant une situation financière difficile un panier de denrées, fraîches et non périssables, pour leur assurer un Noël agréable et sans souci. Dans ces paniers, on trouve aussi différents objets offerts par des personnes, des entreprises et des organismes. Pantoufles, tuques, mitaines et autres articles tricotés à la main, jouets, toutous, sucreries, etc., font partie de ces objets. L’opération paniers de Noël coûte environ 19 000 $ par année, une augmentation des coûts depuis les dernières années d’environ 36 %.

Plusieurs méthodes de financement sont utilisées, soit des dons de particuliers, d’entreprises, d’organismes et des municipalités, et notre traditionnelle Guignolée. Le dernier record date de décembre 2019, avec un montant total amassé de 3692 $. Cette année, un nouveau montant record a été amassé, soit un total de 4025,67 $. Ce sont 23 bénévoles différents qui ont piétiné les quatre coins de rue de 11 h 15 à 16 h 45 pour permettre une telle réussite, et de nombreux automobilistes, chauffeurs, livreurs et passants qui ont été généreux et patients.

Source : Maison de la famille de la MRC de L’Islet