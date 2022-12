Un signal intéressant pour les travailleurs d’Alstom à La Pocatière

Les travailleurs d’Alstom à La Pocatière ont appris récemment que ce sont eux qui s’occuperont de la finition des voitures du métro de Vancouver, plutôt que le travail se fasse à l’usine de Kingston.

C’est ce que nous indiquait le nouveau président du syndicat des travailleurs Marco Lévesque, en poste depuis novembre. La commande est intéressante et fera travailler plusieurs employés, en plus des autres contrats sur lesquels ils sont affectés. Pour le président, il s’agit d’un signal intéressant envoyé par l’employeur.

Bombardier — à l’époque — avait obtenu cet important contrat de plus de 200 voitures en 2020. On croyait alors que l’usine québécoise ne profiterait pas vraiment du travail de l’assemblage et de la finition, qui serait fait au complet à Kingston. Finalement, La Pocatière en profitera, selon M. Lévesque.

Tramway de Québec

Quant au dossier du tramway de Québec, on apprenait récemment qu’Alstom pourrait finalement être la seule entreprise en lice pour en construire les rames. Siemens se serait retiré. Ce contrat pourrait être une occasion en or pour Alstom et ses employés de La Pocatière.

Marco Lévesque indiquait toutefois préférer ne pas commenter, n’ayant rien d’officiel entre les mains.