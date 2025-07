Guitares en fête célèbre ses 15 ans à L’Islet

La localité de L’Islet vibrera au son des guitares du 17 au 20 juillet prochains, alors que se tiendra la 15e édition du festival Guitares en fête. Présenté par la Corporation des arts et de la culture de L’Islet, l’événement promet une programmation éclatée à travers quatre lieux emblématiques, en l’occurrence le Musée maritime du Québec – Capitaine J.E. Bernier, la Chapelle des marins, le parc Havre du souvenir et le Café culturel L’Ilette.

Les festivités débuteront le jeudi 17 juillet avec un spectacle-conférence de Philippe Gélinas sur les guitares anciennes, suivi d’une prestation folk de Geneviève Pelletier en formule 5 à 7, puis d’un spectacle du groupe trad É.T.É au parc Havre du souvenir.

Le vendredi offrira une nouveauté avec un cours de guitare en groupe, en plus des prestations du trio jazz Parallaxe, du duo Dans l’shed, et de Tire le coyote, invité par la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet.

La journée du samedi sera familiale avec le Salon de la guitare, des activités pour enfants, et des concerts variés allant de la musique celtique à la musique latine. En soirée, la scène s’ouvrira à l’international avec Othman Wahabi et Djely Tapa, pour une incursion dans les musiques du monde et africaines.

Le dimanche clôturera le festival avec des prestations classiques, brésiliennes et jazz, dont celles du duo mère-fille Blanche Comtois et Mélanie Pelletier, de Mônica Freire, et du virtuose Carl Mayotte. En soirée, un grand spectacle gratuit avec Beatles Studio, en collaboration avec la Municipalité, viendra conclure cette 15e édition.

Les spectacles des soirées du vendredi et du samedi sont accessibles pour 20 $ à l’entrée, en argent comptant. Tous les autres événements sont à contribution volontaire, et sont gratuits pour les 17 ans et moins.