Mathieu Rivest rétrogradé en troisième position en Côte-du-Sud

La direction du vent semble tourner au désavantage de la Coalition avenir Québec dans la circonscription de Côte-du-Sud. Le député Mathieu Rivest, autrefois porté par une vague caquiste dominante, glisse désormais en troisième position dans les intentions de vote, selon les plus récentes projections électorales de Québec 125. Avec un appui de 21 %, il est devancé par le Parti conservateur du Québec (25 %) et le Parti québécois (28 %), même si ce dernier n’a toujours pas désigné son candidat.

Le recul est brutal, car il s’agit d’une baisse de 27 points depuis les élections de 2022, alors que M. Rivest avait été élu avec 48 % des suffrages, et avait remporté l’ensemble des boîtes de scrutin. Pire encore, il a perdu quatre points en un mois seulement, confirmant la tendance à la baisse.

Pendant ce temps, le Parti conservateur d’Éric Duhaime continue de gruger des appuis, avec une progression de trois points depuis la fin mai. Le Parti québécois, malgré une baisse de quatre points, conserve la tête. Le Parti libéral du Québec, quant à lui, se hisse à 16 % des intentions (+5), alors que Québec solidaire chute légèrement à 7 % (-1).

Une tendance nationale qui se répercute en région

Ce glissement de terrain en Côte-du-Sud pour les troupes caquistes reflète directement un mouvement observé à l’échelle de la province. Le plus récent sondage Léger place la CAQ à 17 % des intentions de vote, loin derrière le Parti québécois (30 %) et le Parti libéral (28 %). Le PCQ suit à 14 %, alors que Québec solidaire stagne à 9 %.

Longtemps vue comme une circonscription acquise à la Coalition avenir Québec, la Côte-du-Sud semble aujourd’hui symboliser l’érosion de la popularité du parti de François Legault dans les régions. Le recul est d’autant plus significatif que l’élan péquiste se manifeste malgré l’absence d’un porte-étendard local, ce qui laisse possiblement entrevoir des marges de croissance pour le PQ dans les mois à venir, tout comme pour le Parti conservateur.

En effet, si des élections étaient déclenchées sous peu, une course à deux entre le PCQ d’Éric Duhaime et le Parti québécois serait à prévoir dans la circonscription de Côte-du-Sud. Pour la Coalition avenir Québec, toujours selon Québec 125, on estime entre zéro et six le nombre de leurs candidats qui pourraient être élus, ce qui n’inclut pas la circonscription de Mathieu Rivest.