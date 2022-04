Harcèlement au travail : L’ATA sensibilisera les organismes communautaires du Kamouraska

Les organisations, autant les employés que les membres de conseils d’administration, auront ainsi les outils en main pour lutter contre le harcèlement au travail, mais pourront aussi soutenir des personnes qui reçoivent leurs services et qui diraient en être victimes. « On aborde plusieurs thèmes, on parle entre autres de la différence, par exemple, entre le droit de gérance et les conflits de personnalités versus le harcèlement », souligne l’intervenante au dossier Marie-Christine Pelletier.