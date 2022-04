Les fonctionnaires en grève pour une 3e journée

Précisons que les fonctionnaires travaillent dans les ministères, la RAMQ, les Palais de justice, la SAAQ, etc. Selon eux, il faut oublier l’image des dernières décennies du fonctionnaire qui a un emploi payant, assuré pour la vie et meilleur qu’au privé.

La déclaration d’un syndiqué à Montréal qui dit faire 40 000 $ par année et d’un autre qui a pratiquement le même talon de paye depuis près de 10 ans est réaliste, ont affirmé les représentantes syndicales Marie-Ève Dumont (local) et Martine Duchesne (national), rencontrées par Le Placoteux sur place mercredi.

Les travailleurs demandent à ce que leur dossier soit réglé à l’image de 92 % du reste du secteur public (santé, garderies, etc.). Les négociations achoppent surtout au niveau du salaire. « Au sujet du salaire, surtout avec l’inflation, on était déjà en retard par rapport au municipal, au privé et même au fédéral. On est loin du coût de la vie », poursuit Marie-Ève Dumont.