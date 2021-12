Hausse de cas : Retour au télétravail et tests rapides accessibles à tous

En raison de la hausse de cas de COVID-19 au Québec et la crainte du variant Omicron, le gouvernement ajoute des mesures à sa stratégie préventive pour éviter qu’il y ait un impact important sur les hospitalisations.

Deux mesures additionnelles ont été annoncées mardi en point de presse. On demande aux employeurs de favoriser le télétravail dès maintenant et jusqu’à nouvel ordre pour limiter la propagation du virus et le port du masque sera obligatoire dans les aires communes des résidences privées pour aînés.

Aussi, les tests rapides seront disponibles sous peu pour l’ensemble de la population. Plus de six millions de tests rapides ont déjà été livrés dans les services de garde et les écoles primaires.

« Nous avons maintenant une entente avec plus de 1900 pharmacies qui pourront distribuer les tests à la population. On a mis en place un réseau de distribution qui va être robuste. Les personnes pourront recevoir cinq tests gratuitement par période de 30 jours », a dit le responsable de la vaccination Daniel Paré.

Plus le fédéral en offrira au provincial, plus il y en aura dans les pharmacies. Des tests seront aussi remis dans les CHSLD et résidences. La distribution se fera gratuitement jusqu’au 31 mars prochain. Les personnes pourront les utiliser au besoin, notamment lorsqu’elles auront des symptômes et avant de participer à un rassemblement privé avec des personnes vulnérables. Elles devront rapidement aller se faire tester en centre de dépistage si le résultat est positif.

Au niveau de la vaccination, le gouvernement souhaite augmenter sa vitesse de vaccination pour la 3e dose. Décembre sera consacré aux travailleurs de la santé, aux 70 ans et plus, aux malades chroniques et aux jeunes enfants de 5 à 11 ans. En janvier, ce sera le tour des 60 ans et plus.

Pour augmenter la capacité de vaccination, il a été décidé d’augmenter le nombre de travailleurs pouvant vacciner. Le site Je contribue sera mis à profit.

Situation au Québec

Le nombre de cas de COVID-19 par jour ne cesse d’augmenter au Québec. « Si vous regardez les 28 derniers jours, plus de 30 000 personnes ont contracté le virus et 550 sont allés à l’hôpital, dont 150 aux soins intensifs. Plus de 50 % de ces cas sont non vaccinés. Les deux tiers des non-vaccinés vont aux soins intensifs et ils représentent 10 % de la population éligible », a dit le ministre de la Santé Christian Dubé.

Au niveau du variant Omicron, pour le moment, on compterait encore un nombre limité de cas au Québec. « Par contre, on nous dit que cette situation-là serait sous-estimée. C’est très difficile en Ontario, on sait ce que c’est quand ça se met à exploser. Aujourd’hui, tous les cas positifs seront criblés », a précisé le ministre Dubé.