Un réserviste de Saint-Pascal en mission en Lettonie

Petit pays d’Europe de l’Est coincé entre la mer Baltique et le géant russe, la Lettonie n’est pas le pays le plus facile à trouver sur une carte du monde. Depuis 2017, des militaires canadiens y sont pourtant déployés sous le parapluie de l’OTAN, en réponse aux inquiétudes de ces anciennes républiques du bloc soviétique aujourd’hui alliées de l’Ouest, face à une Russie plus affirmative dans ce qu’elle considère sa sphère « d’influence naturelle ». Réserviste au sein des Fusiliers du St-Laurent, Thibaud Schaefler y a passé les cinq derniers mois.

La présence canadienne en Lettonie, comme celle de neuf autres alliés de l’OTAN dans ce pays, se veut essentiellement dissuasive face à la grande Russie et son allié biélorusse qui partagent des frontières avec la petite république balte, jadis intégrée à l’ex-URSS. Depuis l’annexion par la Russie de la Crimée en 2014 — presqu’île de la mer Noire jadis rattachée à l’Ukraine —, les pays d’Europe de l’Est et les anciennes républiques soviétiques aujourd’hui membres de l’OTAN, comme la Lettonie, ont chaud. Le déploiement récent de près de 100 000 soldats russes à la frontière de l’Ukraine n’a d’ailleurs qu’augmenté la tension dans cette région du monde.

« Les chances d’un conflit sont quand même très faibles, mais tout le temps qu’on était là-bas, on était conscient que ça pouvait quand même arriver. On s’est entraîné durant cinq mois dans cette optique, être prêt à réagir s’il arrivait quelque chose », raconte Thibaud Schaefler.

Si cinq réservistes des Fusiliers du St-Laurent ont participé à la mission, Thibaud était le seul kamouraskois du groupe et le plus jeune des cinq. Il est également le seul à avoir été intégré au sein de la brigade de la force terrestre lettone, les autres étant demeurés dans la capitale, Riga. Il a donc pris part à différentes manœuvres en campagne lors de ces entraînements, en plus d’avoir la chance de travailler avec un bataillon mécanisé et de travailler avec les autres forces de l’OTAN en présence dans le pays, dont les Espagnols, les Italiens et les Polonais, une opportunité qui se présente rarement pour un réserviste. « C’était très enrichissant. »