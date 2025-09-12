Hausse des étudiants au Cégep de La Pocatière

La rentrée d’automne s’amorce au Cégep de La Pocatière avec un effectif en hausse et plusieurs nouveautés marquantes pour les étudiants. Sur les 1025 inscriptions recensées dans l’ensemble des trois campus, incluant Montmagny et le Témiscouata, 819 se trouvent à La Pocatière, confirmant le rôle central de l’établissement dans la région.

L’une des principales nouveautés de cette rentrée est la révision complète du programme technique en Santé animale. Présentée cet automne dans une version actualisée, cette formation met l’accent sur le développement de nouvelles compétences, répondant ainsi aux besoins évolutifs du secteur.

La vie étudiante a été marquée par une toute nouvelle initiative : le Festi-Campus, un événement festif organisé par le comité La Poc, ville étudiante, qui a été présenté récemment. La programmation variée, avec musique, danse et animation, visait à renforcer le sentiment d’appartenance et à dynamiser la communauté collégiale dès les premiers jours de la session.

Cadre financier et clientèles variées

Ce début d’année 2025-2026 est marqué par l’imposition par le gouvernement d’une compression de plus d’un million de dollars, et de 151 M$ dans le réseau collégial public, la plus importante jamais appliquée en une seule année. Dans ce contexte, le Cégep a dû faire des choix difficiles, et faire preuve de beaucoup d’agilité et de résilience afin de maintenir la qualité des services offerts aux étudiants.

Par ailleurs, le Cégep de La Pocatière demeure attractif pour la clientèle internationale, avec 128 étudiants inscrits. Cependant, la complexification des démarches d’entrée au pays a empêché plusieurs d’entre eux de recevoir leur permis d’études et de concrétiser leur projet. « Cette situation, qui touche l’ensemble du réseau collégial et universitaire, fait l’objet d’un suivi et de représentations auprès des instances concernées », note l’établissement d’enseignement.

Du côté d’Extra Formation, 477 personnes se sont engagées dans l’un ou l’autre des programmes menant à une attestation d’études collégiales (AEC), un résultat remarquable, particulièrement dans un contexte financier restreint pour les cégeps au cours de la dernière année.