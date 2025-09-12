Développement bioalimentaire au Bas-Saint-Laurent : Le Kamouraska tire son épingle du jeu

Le Bas-Saint-Laurent mise sur l’innovation et la mise en marché de proximité pour soutenir son secteur bioalimentaire. Dix-neuf projets, choisis parmi 28 propositions, viennent de recevoir un appui financier dans le cadre du volet 3 du Fonds de soutien au développement bioalimentaire 2024-2026. Ensemble, ces initiatives se partagent une enveloppe de 935 204 $, ce qui représente, avec les contributions du milieu, près de 3 M$ investis dans la région.

Parmi ces projets, trois proviennent de la MRC de Kamouraska. Le Centre de développement bioalimentaire du Québec a obtenu 48 571 $ afin de mettre en place un atelier collectif de conditionnement adapté aux champignons et aux produits forestiers non ligneux. Ce projet permettra aux très petites et aux petites entreprises du territoire de transformer davantage de produits périssables en produits à valeur ajoutée.

L’entreprise Fou du Cochon, reconnue pour ses charcuteries lactofermentées, a reçu 50 000 $ pour l’acquisition de cellules d’affinage, et d’une étuve destinées à la création de nouveaux produits. Enfin, Les petits régals des bois bénéficient d’une aide de 20 000 $ pour l’aménagement d’une boucherie artisanale à la ferme, un projet qui favorisera la transformation sur place et le développement de recettes originales valorisant les produits issus de leur exploitation.

Ces appuis reflètent les priorités régionales définies dans le Plan de développement bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent, qui visent autant la croissance des filières locales que l’autonomie alimentaire. Des projets collectifs et privés issus d’autres MRC viennent également soutenir le développement du lin, la croissance du biologique, ou encore la compétitivité des entreprises ovines.

« Les projets retenus témoignent de la vitalité des entreprises et des collectifs agricoles bas-laurentiens. La région a à cœur de se mobiliser pour l’agriculture. Grâce à l’implication des MRC, du gouvernement et de nos partenaires, le Fonds appuie des projets porteurs, en cohérence avec les besoins du territoire, afin de bâtir un secteur bioalimentaire et une région plus autonomes », commente Chantale Lavoie, présidente du Collectif régional de développement et préfète de La Matapédia.

Deux appels de projets sont en cours dans le cadre de ce Fonds. Le premier, ouvert jusqu’au 26 septembre, soutient des projets répondant aux priorités régionales de développement du secteur bioalimentaire. Le second, dédié à l’innovation et aux nouvelles technologies dans ce secteur, est quant à lui ouvert jusqu’au 31 octobre.