Hausse du budget et des quotes-parts à la MRC de Kamouraska

À l’image d’autres administrations municipales, la MRC de Kamouraska doit se résoudre à demander plus d’argent aux municipalités pour l’année à venir en raison de la situation économique actuelle. La hausse est toutefois limitée à 3,01 %.

Lors de la séance régulière du 23 novembre, le conseil de la MRC de Kamouraska a adopté un budget équilibré de 9 759 896 $ pour l’année 2023, ce qui correspond à une augmentation de 874 634 $ comparativement au budget 2022. L’augmentation en question provient principalement d’argent du ministère des Transports pour le Plan d’intervention en infrastructures routières locales, et de l’argent de plus pour le programme Réno Région.

Par ailleurs, les salaires des employés de la MRC ont été revus à la hausse. « C’est dans une dynamique de recrutement et surtout de rétention de nos employés. Il faut garder nos gens et ne pas les perdre au profit des MRC voisines. On estime qu’il faut être compétitif », a dit le préfet Sylvain Roy.

L’ensemble des modifications apportées au budget se traduit par une quote-part de 2 639 854 $ à répartir entre les 17 municipalités de la MRC, soit une augmentation de 77 094 $, équivalant à 3,01 %, par rapport à l’année 2022. « C’est une augmentation faible, grâce à un jeu de gratter les fonds de tiroir. Le but est de ne pas étouffer les municipalités dans la situation actuelle », a ajouté M. Roy.

En effet, la grande majorité des municipalités vont augmenter, ou ont augmenté leurs taxes aux citoyens pour faire face à la hausse des dépenses en raison de l’inflation. La MRC aussi fait face à ces augmentations, mais est différemment affectée comparativement aux municipalités. Elle a néanmoins des défis financiers reliés à la situation économique actuelle.

« C’est un véritable tour de force qu’a effectué notre personnel pour arriver à limiter la hausse », termine le préfet, ajoutant qu’il attendait avec impatience la conclusion des appels d’offres d’Hydro-Québec pour les projets éoliens, qui pourraient rapporter des revenus supplémentaires intéressants à la MRC.