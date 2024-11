Hausse du PIB au Québec

En juillet 2024, le produit intérieur brut (PIB) réel du Québec a augmenté de 0,3 % par rapport au mois précédent, après être demeuré pratiquement inchangé en mai et en juin, alors que le PIB réel canadien a quant à lui augmenté de 0,2 % en juillet, après être aussi demeuré essentiellement inchangé en juin. C’est ce que nous apprend la publication Produit intérieur brut par industrie au Québec, juillet 2024 diffusée récemment par l’Institut de la statistique du Québec.

Croissance de 0,2 % de la production de biens

La production des industries de biens a augmenté de 0,2 % en juillet, après avoir baissé de 0,7 % en juin. Les principaux secteurs de production de biens qui ont contribué à cette hausse sont les services publics (+ 1,7 %) ainsi que l’agriculture, la foresterie, la pêche et la chasse (+ 3,1 %). À l’inverse, la production du secteur de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière, et de l’extraction de pétrole et de gaz a reculé de 2,3 %. Le niveau de production des industries de services a crû de 0,4 % en juillet, après avoir augmenté de 0,2 % en juin.