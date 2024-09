Hélène Forest, une nouvelle plume au Kamouraska

Installée au Kamouraska, Hélène Forest fait son entrée dans le monde littéraire avec son premier roman Dorothée et les couleuvres. À travers les yeux de Dorothée, une jeune fille de 11 ans, l’auteure nous transporte dans un univers où l’imaginaire se mêle aux questionnements existentiels et aux découvertes d’une enfant sensible au monde qui l’entoure.

Sous la chaleur de l’été, Dorothée observe son entourage, souvent en retrait, tout en s’interrogeant sur sa place dans l’univers. Son esprit la mène à travers des réflexions profondes, entre fascination pour la nature et sentiment d’inadéquation. Son quotidien est marqué par des moments où elle observe les insectes, prête attention au chat noir du quartier, et ressent une connexion avec les nonnes du monastère voisin.

Originaire de Montréal, Hélène Forest a étudié les lettres à l’UQAM avant de s’établir au Kamouraska, où elle poursuit sa carrière d’auteure. Ce nouvel environnement nourrit ses réflexions, notamment sur la nature, qui occupe une place importante dans ses œuvres. En plus de son travail d’auteure, elle est également musicienne, et participe à un projet musical indépendant.

Dorothée et les couleuvres est un premier roman dans lequel Hélène Forest propose une exploration de la pensée intérieure d’une jeune fille, à travers une narration marquée par des questionnements et des observations sur le monde qui l’entoure.