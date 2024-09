Trésors du patrimoine en lumière

Les finalistes dans la catégorie patrimoine immobiliers du Prix du patrimoine du Bas-Saint-Laurent 2024 organisé par Culture Bas-Saint-Laurent (CBSL) sont maintenant connus. Réparties dans les volets projet et action, les initiatives en lice seront honorées lors du Gala des prix Culture Bas-Saint-Laurent qui se tiendra le 3 octobre à Rivière-du-Loup.

Le jury, composé d’experts indépendants aux compétences variées en matière de patrimoine, a minutieusement sélectionné les candidats pour récompenser leur contribution à la conservation et la mise en valeur du patrimoine immobilier.

Dans le volet projet, qui célèbre les efforts d’entretien, de requalification et de conservation patrimoniale, plusieurs initiatives se démarquent au Kamouraska. La première est celle de la maison Michel-Cordeau-dit-Deslauriers, restaurée par Hélène Leroux et Raymond Malo à Kamouraska. Réalisée en 2023, la restauration extérieure de cette maison typique de la Côte-du-Sud a mis en lumière ses éléments architecturaux distinctifs grâce à des travaux méticuleux de toiture, de murs et de peinture. Ce projet a redonné vie à cette demeure historique tout en respectant son caractère authentique.

À Saint-Pascal, la Société d’agriculture du comté de Kamouraska a entrepris un ambitieux projet de revalorisation du pavillon de l’exposition agricole. Ce partenariat avec la Ville a permis la création de la Place de l’Expo, qui accueille aujourd’hui un marché public et l’Atelier des savoirs Desjardins, dédié aux traditions locales. Le bâtiment, restauré avec soin, est devenu un symbole de dynamisme communautaire.

Le troisième projet retenu est celui des Créations Pointe-Sèche à Saint-Germain-de-Kamouraska. Le projet Rebond a permis de transformer l’ancienne église en un centre multidisciplinaire comprenant un gymnase d’escalade, une école de cirque et un atelier de céramique. Cette initiative a non seulement sauvé l’église, mais l’a aussi réinventée en un espace communautaire unique.

Dans le volet action, les finalistes sont La Corporation de la Chapelle au Pied-du-Lac de Rivière-Bleue pour le projet La Chapelle au Pied-du-Lac, un secret bien gardé, le collectif Sauvons la maison brune de Rimouski pour Sauvons la maison brune, et La Société rimouskoise du patrimoine pour ses 20 ans d’actions au service du patrimoine bâti.

Source : Culture Bas-Saint-Laurent