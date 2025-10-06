Héma-Québec : André Caron honoré pour son 210e don

Natif de L’Islet, André Caron a franchi un jalon impressionnant en atteignant son 210e don de sang. Il a récemment été honoré par Héma-Québec lors d’une soirée de reconnaissance à Québec, où près de 600 personnes se sont réunies afin de célébrer la générosité des donneurs.

Impliqué depuis de nombreuses années, André Caron illustre à lui seul la force du geste répété. « Je suis rendu à mon 210e don », explique-t-il avec simplicité au Placoteux, soulignant au passage qu’il s’agit moins d’un exploit personnel que d’un engagement collectif. « Comme moi, plusieurs donneurs franchissaient le cap symbolique des 100, 200 et même 1700 dons, un chiffre presque inimaginable », ajoute-t-il.

Une soirée marquée par la gratitude

Le banquet rassemblait une foule de personnes, dont quelque 150 à 170 donneurs accompagnés de proches et du personnel d’Héma-Québec. L’ambiance y était chaleureuse, entre fierté et humilité. Chaque donneur qui atteignait un jalon recevait un cadeau symbolique, un certificat ou un trophée selon le nombre de dons cumulés.

Pour André Caron, cette reconnaissance est d’abord un rappel que chaque don compte. « On réalise vite que ce n’est pas seulement une poche de sang, c’est une vie qui peut être sauvée », raconte-t-il.

Souligner la constance des donneurs

Héma-Québec tient chaque année ces soirées afin d’honorer ceux qui franchissent des seuils marquants, soit 100, 200, 300 dons et plus. Dès le 50e don, un cadeau symbolique est remis. Les donneurs qui franchissent les 1000 dons obtiennent même le statut VIP et une invitation annuelle aux soirées de reconnaissance. En célébrant ainsi ces étapes, l’organisme veut rappeler que le don de sang, de plasma ou de plaquettes demeure un geste vital pour des milliers de patients au Québec.