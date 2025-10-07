Le Cégep de La Pocatière se projette vers 2030

Le Cégep de La Pocatière vient de dévoiler son plan stratégique 2025-2030, une démarche qui se veut rassembleuse et ancrée dans la réalité régionale. Fruit d’une large consultation auprès du personnel, des étudiants et des partenaires, ce plan s’articule autour du verbe AGIR, acronyme qui se décline en quatre grandes orientations : Attractivité, Gestion durable et responsable, Innovation et Rayonnement.

« Le plan stratégique 2025-2030 constitue la base de notre planification pour les cinq prochaines années, et est à l’image de notre Cégep et de notre communauté : humain, innovant et profondément enraciné dans son milieu, souligne le directeur général Steve Gignac.

Le Cégep, qui regroupe les campus de La Pocatière, de Montmagny et du Témiscouata, en plus d’être mandataire du Cégep virtuel, entend consolider son rôle d’acteur incontournable du développement régional. Un suivi annuel et une révision de mi-parcours sont prévus pour assurer la mise en œuvre de cette feuille de route.