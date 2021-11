Horaires de faction : Les paramédics de Saint-Jean-Port-Joli prêts à une mobilisation sans précédent

Les horaires de faction existent depuis plus de 30 ans au Québec dans le milieu ambulancier. Ils obligent les paramédics qui y sont soumis à être disponibles 24 h par jour durant sept jours consécutifs, avant de tomber en congé pour une semaine complète (7-14). Ils doivent également demeurer dans un rayon de moins de 5 minutes de la caserne ambulancière à laquelle ils sont rattachés.

Saint-Jean-Port-Joli dispose déjà d’un horaire à l’heure de jour pour l’un de ses mobiles, mais elle revendique depuis plusieurs années une conversion d’horaire pour son second véhicule sous la base que ce dernier respecte ou se rapproche du critère de sorties moyennes hebdomadaires de 28 h sur une base annuelle, établi sous l’ancien gouvernement de Philippe Couillard. De passage à Saint-Pacôme et La Pocatière la semaine dernière, le premier ministre François Legault a évoqué de nouveaux critères « objectifs » pour évaluer les conversions d’horaire des paramédics, précisant au passage que les dossiers de La Pocatière et de Saint-Jean-Port-Joli étaient actuellement à l’étude.