Nouvelle loi : Des services de garde privés frileux de s’affilier au bureau coordonnateur

Celles-ci estiment que les patrons devraient être les parents des enfants qu’elles gardent. Elles craignent une perte d’autonomie et une hausse de paperasse.

« Être gérée par un bureau coordonnateur, ça implique des restrictions au niveau parfois de l’aménagement de la maison, ça apporte plus de documents à remplir, c’est plus de paperasse. Ce sont des visites, une de conformité et deux d’accompagnement durant l’année », dit Kathleen Croteau, vice-présidente de l’Association québécoise des milieux familiaux éducatifs privés.